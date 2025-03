Po skakalnem delu nordijske kombinacije vodi Riiber

Trondheim, 8. marca - Po skakalnem delu tekme nordijskih kombinatorcev na veliki skakalnici na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu vodi Norvežan Jarl Magnus Riiber. Drugo in tretje mesto zasedata Japonec Ryota Yamamoto in še en Norvežan Espen Bjoernstad. Slovenca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta na 18. in 36. mestu.