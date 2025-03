Dnevnik o iskanju miru v Evropi (8. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Ervin Hladnik - Milharčič v komentarju V iskanju izgubljenega miru piše, da so v Bruslju sklenili, da je čas za razmislek o obrambi Evrope, ki pa je ni napadla Rusija ampak ZDA. V EU, ki ji je blizu predvsem vojna v Ukrajini, so začeli iskati konsenz med članicami in celo Veliko Britanijo, pri čemer pa prisilnega konsenza ni.