Trump ustanovil delovno skupino za SP 2026

New York, 8. marca - Čeprav so zaradi ameriških carin nastale precejšnje politične napetosti med ZDA, Kanado in Mehiko, pa svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bodo te tri države gostile leta 2026, ni ogroženo. Ameriški predsednik Donald Trump je ustanovil tudi delovno skupino za to tekmovanje, poročata agenciji dpa in AFP.