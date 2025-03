New York, 8. marca - Košarkarji Denverja, pri katerih Slovenec Vlatko Čančar po odločitvi trenerja ni igral, so v ligi NBA po podaljšku premagali Phoenix s 149:141. Zvezdnik Denverja Nikola Jokić je kot prvi v zgodovini NBA dosegel vsaj 30 točk ter po 20 skokov in podaj.