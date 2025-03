V ZDA protesti zaradi ukinjanja financiranja znanosti

Washington, 8. marca - V okoli 30 ameriških mestih so v petek potekali protesti znanstvenikov, raziskovalcev, zdravnikov, bolnikov in drugih, ki so izražali nasprotovanje ukinjanju sredstev za znanost in raziskave. V prestolnici Washington se je v znak kljubovanja odločitvam vlade predsednika Donalda Trumpa zbralo več tisoč ljudi.