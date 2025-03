Trumpove carine poskrbele za negativen teden na Wall Streetu

New York, 8. marca - Newyorški borzni indeksi so minuli trgovalni teden kljub petkovi rasti sklenili s padci, razlog pa je bila carinska politika predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki se je spreminjala iz dneva v dan. Takšne razmere se bodo nadaljevale najmanj do 2. aprila, ko je Trump napovedal uvedbo vzajemnih carin z vsem svetom.