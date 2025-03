Newyorške borze končale v zelenem

New York, 7. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenih številkah. Vlagatelji so premlevali najnovejše podatke s trga dela, ki jih je danes objavilo ameriško ministrstvo za delo. Februarja je bilo ustvarjenih več delovnih mest kot mesec pred tem, a manj od pričakovanj, pri čemer se je stopnja brezposelnosti zvišala.