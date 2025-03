Mariborske odbojkarice s težavami prekinile črni niz

Maribor, 7. marca - Odbojkarice OTP banke Branika so na prvi temi 9. kroga modre skupine 1. Dol Sportklub v dvorani Tabor premagale Ankaran s 3:2. S tem so prekinile črni niz štirih zaporednih porazov, prvenstvenih proti Luki Kopru in Sip Šempetru ter na obračunih zaključnega turnirja lige Mevza v Zagrebu proti Calcitu Volleyju in zagrebškemu Dinamu.