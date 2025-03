Policija opozarja motoriste na varnost na cestah

Ljubljana, 8. marca - Ob pomladnih temperaturah se na ceste odpravljajo tudi prvi motoristi. Policija jih ob tem opozarja na nevarnosti na cestah in preventivne ukrepe. Med pomembnejšimi so denimo nošenje motoristične čelade in odsevnih oblačil s ščitniki ter prilagojena hitrost, zlasti ob deževnem vremenu, so sporočili z Generalne policijske uprave.