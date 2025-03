Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 7. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru od sobote, 8. 3. od 20. ure, do nedelje, 9. 3. do 5. ure. Obvoz bo urejen po cesti Celje-Vojnik-Frankolovo-Slovenske Konjice.