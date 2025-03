Mednarodni dan bo poudaril pomen spoštovanja pravic za vse ženske

Ljubljana/Hrastnik/Koper/Maribor, 8. marca - Ženske in vsi, ki se zavzemajo za njihovo enakopravnost, ob današnjem mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, poudarjajo nujnost boja proti neenakosti in diskriminaciji. Hkrati opominjajo, da pravice niso podarjene, ampak priborjene. Tokratni mednarodni dan bo potekal pod geslom Za vse ženske in dekleta: Pravice. Enakost. Opolnomočenje.