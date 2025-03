Tri Bolgare v Londonu spoznali za krive vohunjenja za Rusijo

London, 7. marca - Trije bolgarski državljani, ki so delovali v Londonu, so bili danes spoznani za krive vohunjenja za Rusijo, poroča britanski BBC. Še trije Bolgari, ki so bili prav tako del vohunske mreže, so že prej priznali krivdo. Po navedbah preiskovalcev je šlo za "eno največjih in najbolj zapletenih" tujih obveščevalnih operacij na britanskem ozemlju.