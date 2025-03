Na okrogli mizi opozorili na diskreditacijo študijev spola in feministične teorije

Ljubljana, 7. marca - Na ljubljanski filozofski fakulteti so v četrtek odprli Dneve enakosti spolov. Osrednji dogodek je bila okrogla miza o prihodnosti študijev spola, na kateri so predavateljice opozorile na diskreditacije študijev spola in feministične teorije. Strinjale so se, da bo treba poiskati nove načine, kako te vsebine približati širši javnosti.