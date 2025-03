Nemci svetovni prvaki v nordijski kombinaciji

Trondheim, 7. marca - Nemški nordijski kombinatorci so na ekipni tekmi osvojili zlato kolajno. Čeprav niso bili prvi favoriti, so izkoristili diskvalifikacijo Norvežana Joergena Graabaka na skakalnici in v teku nato prehiteli Avstrijce. Ti so bili na koncu drugi, na tretje pa so s petega po skokih napredovali Norvežani.