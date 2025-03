Evropska komisija predstavila načrt za pravice žensk

Bruselj, 7. marca - Evropska komisija je pred 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, danes predstavila načrt za pravice žensk, ki predstavlja dolgoročno politično vizijo za napredek na področju pravic žensk, saj želi komisija zagotoviti, da bodo pravice žensk in enakost spolov ostali v središču politik in ukrepov povezave, so sporočili iz Bruslja.