Med zvezdami glasbenega festivala Glastonbury letos Rod Steward in Olivia Rodrigo

London, 10. marca - Na znamenitem glasbenem festivalu Glastonbury, ki bo potekal med 25. in 29. junijem, bosta poleg glasbenikov Neila Younga in Roda Stewarta po zadnjih informacijah kot zvezdi festivala nastopili tudi pevki in tekstopiski Charli XCX in Olivia Rodrigo. Vstopnice so novembra razprodali v 35 minutah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.