Gasilci pogasili manjši požar v stavbi na Miklošičevi v Ljubljani

Ljubljana, 7. marca - Ljubljanske policiste so danes okoli 15. ure obvestili o požaru v eni od poslovnih stavb na Miklošičevi cesti v Ljubljani. Po prvih podatkih je šlo za manjši požar na električni napeljavi v kleti objekta. Gasilci so manjši požar pogasili, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan, so za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana.