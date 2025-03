Ljubljanska borza: SBI TOP končal teden z rahlim padcem

Ljubljana, 7. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,08 odstotka. Najbolj so ga potisnile navzdol delnice Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenije, katerih tečaja sta se znižala za več kot pol odstotka. Podražile so se le delnice NLB. Sklenjenih je bilo za 2,3 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke.