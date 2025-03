Ministrstvo skupaj z distributerji vabi k vpisu ljudskih obveznic

Ljubljana, 7. marca - Na finančnem ministrstvu so pripravljeni na skorajšnji začetek vpisovanja t. i. ljudskih obveznic, ki jih namerava država konec marca izdati drugič doslej. Vpis bo potekal prek izbranih distributerjev, ki zagotavljajo, da bo postopek enostaven in hiter. Tako kot finančni minister Klemen Boštjančič menijo, da so obveznice varna in donosna naložba.