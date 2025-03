Kmetijska podjetja pri GZS predlagajo prostovoljno članstvo pravnih oseb v KGZS

Ljubljana, 7. marca - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS meni, da bi članstvo pravnih oseb v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) moralo biti prostovoljno in ne več obvezno, kar bi po njihovem izboljšalo delovanje kmetijske zbornice. Kmetijska podjetja so zato danes poslanskim skupinam DZ podala pobudo za spremembo zakona o KGZS.