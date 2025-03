Nemška letališča bo ohromila stavka

Frankfurt, 10. marca - Na 13 nemških letališčih se obetajo številne motnje in odpovedi letov, potem ko se je opolnoči začela celodnevna stavka zaposlenih v javnem sektorju in letališkega osebja. Po ocenah združenja letališč ADV bo odpovedanih več kot 3400 letov ter prizadetih okoli 510.000 potnikov, odpovedani so tudi leti med Brnikom in Frankfurtom oz. Münchnom.