Konec tedna dela na primorski in štajerski avtocesti

Ljubljana, 7. marca - Konec tedna so ob razmeroma ugodni vremenski napovedi načrtovana dela na štajerski in primorski avtocesti. Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Celjem bo v noči na nedeljo v smeri Maribora tudi v celoti zaprta. Na primorski avtocesti bo promet oviran na dveh odsekih med Vrhniko in Uncem.

Od 20. ure v soboto do 5. ure v nedeljo bo tako štajerska avtocesta v smeri proti Mariboru zaprta med priključkom Celje center in Slovenskimi Konjicami. Razlog za popolno zaporo so dela na elektrostrojni opremi predorov Pletovarje in Golo rebro. Zaprti bodo tudi uvozi in izvozi na priključkih Celje vzhod (Ljubečna) in Dramlje v smeri proti Mariboru.

Obvoz bo po državni cesti Celje-Vojnik-Frankolovo-Slovenske Konjice.

V soboto od 8. do 18. ure bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani medtem promet v dolžini približno 3,5 kilometra zaradi izvedbe testnih polj in montaže sider lovilnega odra potekal samo po enem pasu. Od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure pa bo na tem istem odseku promet zaradi montaže sider lovilnega odra samo po enem pasu potekal v dolžini približno 1,3 kilometra.

Dars bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami sicer zadnji konec tedna v marcu uvedel spremenjen prometni režim, po katerem bodo prevoznost voznih pasov prilagajali posamezni fazi del in gostoti prometa. Potekajo namreč pripravljalna dela na celovito prenovo odseka, ki bo potekala dve gradbeni sezoni in zaradi katere se obetajo precejšnje prometne nevšečnosti. Obnova naj bi bila zaključena v drugi polovici septembra 2026. Pogodbena vrednost del, ki jih bodo izvedli Pomgrad, CGP in Iskra, je 61,6 milijona evrov brez davka.

Na drugi strani države bo od sobote od 6.30 ure do nedelje do 5. ure na odseku primorske avtoceste med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi nujnega popravila dilatacije na viaduktu Verd. Promet na območju viadukta bo v dolžini približno 200 metrov potekal samo po prehitevalnem pasu.

V soboto od 7. do 16. ure bo medtem med Logatcem in Uncem proti Kopru za promet zaprt vozni pas zaradi nujnega popravila vozišča. Promet bo v dolžini približno 400 metrov potekal samo po prehitevalnem pasu.

Od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure pa bo na priključku Logatec zaprt izvoz z avtoceste iz smeri Kopra, in sicer zaradi zamenjave jeklene varnostne ograje.

Do 30. marca 2025 bo ob tem na odseku primorske avtoceste med Črnim Kalom in Kozino proti Ljubljani v dolžini približno 300 metrov zaprt prehitevalni pas zaradi del v sklopu obnove sistema nadzora in vodenja prometa.