Švedinje v srditem boju zlate v štafetnem teku

Trondheim, 7. marca - Švedske smučarske tekačice so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu osvojile zlato kolajno v štafetnem teku na 4 x 7,5 km. V srditem boju za odličje najbolj žlahtnega leska so za 0,7 sekunde prehitele drugouvrščene Norvežanke, bronaste pa so bile Nemke (+1:13,4). Slovenke na današnji tekmi niso nastopile.