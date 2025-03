Pogrešajo 57-letnika iz Miklavža na Dravskem polju

Miklavž na Dravskem polju, 7. marca - Pogrešajo 57-letnega Radivoja Jureša iz Miklavža na Dravskem polju, ki so ga tam nazadnje videli v ponedeljek, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Pogrešani je običajne postave, visok 177 centimetrov, ima plešo, okrogel obraz in svetlo polt.