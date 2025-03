V UKC Ljubljana zaznamujejo 30-letnico podpornega zdravljenja z ECMO

Ljubljana, 7. marca - V UKC Ljubljana letos zaznamujejo 30 let podpornega zdravljenja z zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO), torej invazivno in najbolj zahtevno obliko pomoči bolnikom z odpovedjo srca ali pljuč, ki začasno nadomesti delovanje teh dveh organov. V zadnjih 30 letih so v UKC Ljubljana z ECMO zdravili 115 otrok, so danes pojasnili strokovnjaki.