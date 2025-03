Ljubljansko borzo ta teden poživili poslovni rezultati

Ljubljana, 7. marca - V tem tednu so na Ljubljanski borzi sklenili za 14,7 milijona evrov poslov. Rezultate poslovanja je objavilo več pomembnejših podjetij, odzivi vlagateljev nanje pa so bili mešani. Po spodbudnem začetku tedna je indeks SBI TOP v torek precej padel in malenkost še danes, teden pa končal pri 2024,02 točke, kar je 1,22 odstotka manj kot prejšnji petek.