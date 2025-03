Parlamentarni odbor zavrnil priporočila SDS glede debirokratizacije

Ljubljana, 7. marca - Člani odbora DZ za gospodarstvo na današnji seji niso podprli predloga priporočil stranke SDS za debirokratizacijo in izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji. Iz vrst koalicije je bilo med drugim slišati, da so priporočila preveč splošna, opozicija pa je bila kritična do vlade, ki da debirokratizaciji ne posveča velikega pomena.