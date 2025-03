Prihodnji teden na sodiščih: Višje sodišče o pritožbi v zadevi Stožice

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 9. marca - Na ljubljanskem višjem sodišču je za petek sklicana javna obravnava pritožbe na sodbo v zadevi, v kateri so ljubljanski župan Zoran Janković in šest soobtoženih obtoženi oškodovanja evropskih sredstev in preslepitve bank v zadevi Stožice. Na kranjskem sodišču pa bo steklo sojenje Davidu Trivića in Andražu Skrinjarju, obtoženima umora v Stražišču.