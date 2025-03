Stopnja brezposelnosti žensk višja od povprečja

Ljubljana, 7. marca - Delež žensk med delovno aktivnimi v Sloveniji je 44,9-odstoten, delež žensk med brezposelnimi pa 47,1-odstoten in se že štiri leta znižuje. Stopnja registrirane brezposelnosti med ženskami je petodstotna in s tem 0,2 odstotne točke višja od povprečne stopnje, so pred mednarodnim dnevom žensk, 8. marcem, pojasnili na Zavodu RS za zaposlovanje.