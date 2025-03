Urad vlade za informacijsko varnost objavil priročnik o kibernetski varnosti

Ljubljana, 7. marca - Urad vlade za informacijsko varnost je objavil priročnik kibernetske varnosti. Organizacijam in posameznikom ponuja ključne smernice in priporočila za zaščito pred kibernetskimi grožnjami, so navedli v sporočilu za javnost. Kibernetska varnost postaja namreč vse pomembnejša, saj digitalne grožnje nenehno rastejo.