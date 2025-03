Pred 8. marcem se vrstijo opozorila o pomenu enakih pravic za ženske

Ljubljana, 7. marca - Organizacije in posameznice, ki se ukvarjajo z vprašanjem žensk, pred 8. marcem poudarjajo nujnost prizadevanj za enak položaj in enake pravice žensk. Opozarjajo na pomen pravice do splava in na nujnost kritičnega premisleka o družbenih normah. Unicef medtem ugotavlja, da na globalni ravni še vedno 122 milijonov deklet ne obiskuje šole.