Februarja zvišanje svetovnih cen hrane

Rim, 7. marca - Svetovne cene hrane so se februarja zvišale, k čemur so prispevale višje cene sladkorja, mlečnih izdelkov in rastlinskega olja, je danes objavila Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Kazalnik košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je bil februarja pri 127,1 točke, 1,6 odstotka više kot januarja in 8,2 odstotka više kot februarja lani.