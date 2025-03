Koroški župani ostro proti spreminjanju pravil za projekte dogovora za razvoj regije

Muta, 7. marca - Koroški župani so na današnji seji sveta regije na Muti ostro protestirali proti spreminjanju "pravil igre" za projekte, ki so jih zadnji dve leti na podlagi smernic države pripravljali v okviru dogovora za razvoj regije. Kot ugotavljajo, so očitno ogroženi projekti zelene infrastrukture, ki jih je pripravilo kar devet od 12 koroških občin.