Kremelj obsodil konfrontacijsko retoriko EU do Rusije

Moskva, 7. marca - Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes obsodil konfrontacijsko retoriko EU do Rusije, potem ko so se voditelji držav članic unije v četrtek dogovorili o krepitvi obrambnih zmogljivosti. Dodal je, da Rusija pozorno spremlja EU, ki "aktivno razpravlja o militarizaciji" in naslavlja Rusijo kot "glavnega sovražnika".