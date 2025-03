Namen zaposlitvenega dogodka v Manili vzpostaviti pravično zaposlovanje Filipincev

Ljubljana, 7. marca - Na zaposlitvenem dogodku, ki ga v torek v Manili na Filipinih pripravlja Zavod RS za zaposlovanje, bo sodelovalo 23 delodajalcev, največ iz dejavnosti prevoza in skladiščenja, nastanitev in gostinstva, gradbeništva ter industrije. Namen dogodka je vzpostaviti medvladno sodelovanje ter okrepiti varno in pravično zaposlovanje Filipincev v Sloveniji.