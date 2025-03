Evropski parlament prihodnji teden o evropski obrambi in podpori Ukrajini

Strasbourg, 9. marca - Evropski poslanci se bodo na tokratnem plenarnem zasedanju v Strasbourgu posvetili zlasti evropski obrambi in podpori Ukrajini, ki sta po preobratu v zunanji politiki ZDA v zadnjem času glavni temi številnih srečanj evropskih in drugih voditeljev. Ob tem bodo poslanci predstavili pričakovanja pred vrhom EU 20. in 21. marca ter obeležili dan žensk.