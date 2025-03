V galeriji Dessa predstavitev spregledanih slovenskih arhitektk

Ljubljana, 10. marca - V galeriji Dessa bodo drevi odprli razstavo V ospredje VIII: slovenske arhitektke, gradbenice in oblikovalke. Razstava želi osvetliti spregledani del slovenskega arhitekturnega ustvarjanja. Iz bogatega arhitekturnega opusa 20. in 21. stoletja so izpostavljena tista dela, ki so redko predstavljena javnosti, a zato nič manj pomembna in kakovostna.