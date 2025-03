V Šentrupertu odpirajo prenovljeni dom kulture

Šentrupert, 9. marca - V Šentrupertu bodo danes popoldne odprli prenovljeni dom kulture. Skoraj 100 let star dom, ki ni bil v funkciji več let, se je občina Šentrupert odločila temeljito obnoviti in ga znova spraviti v življenje. Po besedah župana Tomaža Ramovša bo služil številnim dejavnostim, predvsem pa izvedbi kulturnih dogodkov.