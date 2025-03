Na nemških letališčih se v ponedeljek obeta obsežna stavka

Frankfurt, 7. marca - V ponedeljek se na nemških letališčih obetajo številne motnje in odpovedi letov, potem ko je sindikat Verdi danes za 10. marca sklical stavko, s katero zahteva boljšo kolektivno pogodbo, ki prinaša tudi zvišanje plač. Zaposleni v javnem sektorju in letališko osebje bodo stavkali na 11 letališčih, vključno z vozliščema v Frankfurtu in Münchnu.