Ženske v Sloveniji imajo po raziskavi najbolj enak položaj doma in najmanj v politiki

Ljubljana, 7. marca - V Sloveniji 78 odstotkov žensk meni, da imajo doma enak položaj kot moški. Med moškimi ta delež znaša 83 odstotkov. Da je enak položaj dosežen v politiki, meni 42 odstotkov žensk in 58 odstotkov moških. Da je enak položaj dosežen pri zaposlovanju in karieri, pa meni 55 odstotkov žensk in 65 odstotkov moških, izhaja iz raziskave Worldviews 2025.