V Novi Gorici slovesno odprli prizidek zdravstvenega doma

Nova Gorica, 7. marca - V Novi Gorici so danes odprli prizidek zdravstvenega doma, v katerem so na okoli 4000 kvadratnih metrih površin nove ambulante pediatrije, ginekologije, fizioterapije in družinske medicine. Zbrane je nagovorila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, slovesnosti pa se je udeležil tudi podpredsednik vlade Matej Arčon.