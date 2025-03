Za denar in pulover solzivec in udarci

Celje, 7. marca - Na Ljubljanski cesti v Celju je v četrtek skupina petih oseb napadla mladoletnika, ki je bil v družbi treh deklet. Eden od peterice je mladoletnika poškropil s solzivcem in od njega zahteval denar in pulover. Ker mu ju ni želel izročiti, pa ga je udaril. Fant in dekleta so nato zbežali do bližnje srednje šole, so sporočili celjski policisti.