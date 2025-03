Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 7. marca - Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo delno jasno, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo precej jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. V noči na ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. V ponedeljek bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo deževalo. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo.

Vremenska slika: Središče območja visokega zračnega tlaka nad Evropo se počasi pomika proti jugovzhodu, območje nizkega zračnega tlaka z vremenskimi frontami je nad Atlantikom. K nam od juga doteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo zelo toplo za ta letni čas. V soboto bo delno jasno, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden.