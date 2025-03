Prenovljeni sklep o zavodu za šolstvo direktorju podaljšuje mandat

Ljubljana, 8. marca - Vlada je prejšnji teden sprejela prenovljen sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod RS za šolstvo. Sklep ne prinaša posebnih novosti, ki bi vplivale na delovanje zavoda, so za STA pojasnili na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Prinaša pa spremembo mandata direktorja in njegovega namestnika iz štirih na pet let, so sporočili z zavoda.