V CD spomin na Dušana Jovanovića obudili njegovi sopotniki in soustvarjalci

Ljubljana, 7. marca - Ob razstavi Dušan Jovanović - kulturni terorist so sinoči v Cankarjevem domu pripravili pogovor z njegovimi sopotniki in soustvarjalci. Spomin na režiserja so obudili Milena Zupančič, Drago Ivanuša in Gašper Troha. Strinjali so se, da je bil Jovanović popolnoma predan gledališču, prava gledališka žival oziroma kulturni terorist.