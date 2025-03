Trump začasno zamrznil tudi carine na uvoz iz Kanade

Washington, 7. marca - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek začasno, do 2. aprila, zamrznil tudi zaračunavanje 25-odstotnih carin na uvoz blaga in storitev iz Kanade, ki jih pokriva prostotrgovinski sporazum USMCA. Podoben ukrep je Trump pred tem sprejel tudi za Mehiko. Ob tem je sicer zavrnil, da se je za to odločil zaradi pritiska borznih trgov.