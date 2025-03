Ptujska bolnišnica lani z 2,5 milijona evrov izgube

Ptuj, 7. marca - Ptujska splošna bolnišnica je leto 2024 sklenila v rdečih številkah, saj so beležili za dobra 2,5 milijona evrov izgube. Kot so sporočili po seji sveta zavoda, ki je prejšnji teden med drugim potrdil letno poročilo, je bilo poslovanje negativno kljub temu, da so celo pomembno presegli z zdravstveno zavarovalnico dogovorjeni program.