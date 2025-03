V Murski Soboti z rebalansom proračuna zvišali prihodke in odhodke

Murska Sobota, 7. marca - Svetniki Mestne občine Murska Sobota so v četrtek potrdili rebalans proračuna za leto 2025. Rebalans prinaša povečanje tako prihodkov kot odhodkov občine. Prihodke so zvišali s 30,3 milijona evrov na 32 milijonov evrov, odhodke pa s 30,7 milijona evrov na 33,9 milijona evrov. Predlagane spremembe so potrdili soglasno, nihče ni bil proti.