Luka Dončić z LA Lakers po podaljšku do zmage nad NY Knicks

Los Angeles, 7. marca - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z 32 točkami, 12 podajami in sedmimi skoki popeljal Los Angeles Lakers do prestižne zmage po podaljšku s 113:109 nad New York Knicks; po rednem delu je bilo 99:99. Prvi zvezdnik severnoameriške lige NBA LeBron James je k osmi zaporedni zmagi jezernikov dodal 31 točk.