V Boletini pri Šentjurju vzcvetele velikonočnice

Šentjur, 7. marca - V Boletini pri Ponikvi so v teh dneh zacvetele velikonočnice. V prihodnjih treh tednih bo na rastišču te zaščitene in ogrožene rastline na skoraj dva hektarja velikem travniku v vijoličnih odtenkih cvetelo več sto cvetov, je zapisano na spletnih straneh Turistično-informativnega centra Šentjur. Obiskovalcem so na voljo vodeni ogledi.